Hartenstein: "Ganze Karriere war irgendwie Spiel sieben"

Die Spieler von Oklahoma City Thunder geben sich vor dem entscheidenden siebten Finalspiel um den NBA-Titel betont gelassen. "Meine ganze Karriere war irgendwie ein Spiel sieben", sagte der deutsche Center Isaiah Hartenstein nach dem Training am Samstag: "Es mag komisch klingen, aber wahrscheinlich war ich vor einem Trainingslager nervöser, als ich nur einen Vertrag für dieses Trainingslager hatte."

Für Liga-MVP Shai Gilgeous-Alexander gibt es kein Spezialrezept. "Wir müssen einfach so auftreten, wie wir es das ganze Jahr gemacht haben, und dann die Muskeln einsetzen, die wir das ganze Jahr über trainiert haben", sagte der OKC-Star vor dem entscheidenden Duell mit den Indiana Pacers in der Nacht zu Montag (02.00 MESZ/ProSieben MAXX).

Oklahoma City hatte den ersten Matchball am Donnerstag in Indianapolis weggeworfen (91:108), nun gibt es in eigener Halle eine weitere, aber auch die letzte Chance. Gilgeous-Alexander will auch persönlich bei seiner Linie bleiben. "Ich glaube nicht, dass ich wegen der Bühne etwas Besonderes tun muss", sagte der Kanadier.

Wichtig sei es, gegen die Pacers entschlossen aufzutreten. "Das muss der Schwerpunkt sein", sagte "SGA". Diese Herangehensweise müsse "unser oberstes Ziel sein. Es muss unser einziges Anliegen sein, und vor allem müssen wir es einfach wollen".