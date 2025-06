Hartenstein und Co. von 500.000 Menschen gefeiert

Der deutsche Basketballprofi Isiah Hartenstein und seine Teamkollegen der Oklahoma City Thunder haben den Titelgewinn in der NBA am Dienstag mit einer gigantischen Parade durch die Stadt gefeiert. Nach Polizeiangaben waren mehr als eine halbe Million Menschen gekommen, um ihre Stars, die zum ersten Mal die Trophäe nach Oklahoma brachten, zu sehen.

"Es ist unglaublich. Das mit der Familie und der Gemeinschaft zu erleben, ist wirklich etwas Besonderes", sagte Hartenstein. Der 27-Jährige verriet, nach dem Sieg im siebten Finale über die Indiana Pacers 36 Stunden nicht geschlafen zu haben.

Der Kanadier Shai Gilgeous-Alexander, wertvollster Spieler der NBA-Finals, rief den Zuschauerinnen und Zuschauern zu: "Vergesst das niemals! Solche Momente wie dieser kommen nicht so häufig vor."

Die Busparade verlief einmal quer durch Oklahoma. Währenddessen nahmen sich die Spieler Zeit, klatschten mit den Fans ab und brachten die Trophäe sogar an die Absperrung damit die Anhänger sie berühren konnten. Die Feierlichkeiten folgten auf den Höhepunkt der Saison am vergangenen Sonntag, bei dem sich die Thunder im siebten Spiel der Finalserie mit 103:91 gegen die Pacers durchgesetzt hatten.

Hartenstein ist der zweite deutsche NBA-Champion nach Dirk Nowitzki (2011). Der 2,13-m-Mann spielte seine erste Saison in Oklahoma. Im vergangenen Jahr war er aus New York gekommen. Die Thunder spielen erst seit 2008 in Oklahoma, zuvor war die Franchise in Seattle (SuperSonics) beheimatet.