Hirntumor bei früherem NBA-Profi Collins

Der frühere NBA-Profi Jason Collins befindet sich wegen eines Hirntumors in Behandlung. Dies teilte die Liga mit. "Jason und seine Familie freuen sich über ihre Unterstützung und Gebete und bitten um Privatsphäre, während sie sich um Jasons Gesundheit und Wohlbefinden kümmern", hieß es in der Erklärung der NBA. Collins hatte sich im April 2013 geoutet und damit als erster noch aktiver Profisportler in den vier großen US-Ligen öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt.

Der mittlerweile 46-Jährige spielte insgesamt 13 Saisons in der NBA und absolvierte zwischen 2001 und 2014 insgesamt 735 Partien. Dabei trug er die Trikots der New Jersey Nets, der Memphis Grizzlies, der Minnesota Timberwolves, der Atlanta Hawks, der Boston Celtics, der Washington Wizards sowie der Brooklyn Nets. Aktuell ist Collins Botschafter der NBA und setzt sich für die Integration von LGBTQ+ im Sport ein.