LeBron James: Basketball bis 47?

LeBron James hat gerade seinen 40. Geburtstag gefeiert, er spielt bereits in einer Mannschaft mit seinem Sohn - doch der Basketball-Superstar könnte nach eigener Einschätzung noch viel länger in der NBA bestehen. "Wenn ich wirklich wollte, könnte ich wahrscheinlich auf hohem Niveau noch fünf bis sieben weitere Jahre spielen", sagte James am Rande des Trainings der Los Angeles Lakers. Den "Opa" auf dem Feld allerdings werde es nicht geben: "Das werde ich nicht tun."

Jedenfalls will der viermalige NBA-Champion und 20-malige All-Star nicht den Weg der Legende Michael Jordan gehen, die nach dem Abschied aus der Liga noch einmal ein Comeback gewagt hatte. "Nein, nein, nein, nein, nein", sagte er: "Ich werde es höllisch vermissen, aber ich werde nicht die NBA verlassen und wieder zurückkommen."

James ist auch in seiner 22. Saison mit 23,5 Punkten im Schnitt eine der dominanten Figuren der Liga. Seine Trefferquote aus dem Feld liegt bei rund 50 Prozent. Im Sommer wurde James zudem in Paris mit den USA zum dritten Mal Olympiasieger. Seine Karriere will er bei den Lakers beenden: "Das ist der Plan. Ich hoffe, ich muss nicht noch einmal anderswo hingehen." Nur wann es so weit sein wird, steht in den Sternen.