NBA-Boss-Silver "Fan von 10-Minuten-Vierteln"

Commissioner Adam Silver würde eine kürzere Spieldauer in der NBA bevorzugen. "Ich bin ein Fan von 10-Minuten-Vierteln", sagte der Boss der nordamerikanischen Basketball-Profiliga in der "Dan Patrick Show". Er sei sich aber nicht sicher, "ob viele andere" das auch so sehen.

Ein NBA-Spiel läuft 48 Minuten (4x12), ansonsten sind 40 Minuten (4x10) üblich. "Wir engagieren uns immer stärker im globalen Basketball, aber die ist NBA die einzige Liga, die 48 Minuten spielt", so Silver: "Wenn man einmal davon absieht, was das für Rekorde und dergleichen bedeutet, denke ich, dass ein zweistündiges Format für ein Spiel eher zu den modernen Fernsehgewohnheiten passt."

Laut ESPN dauert ein NBA-Spiel in dieser Saison durchschnittlich 2:16 Stunden, in den vergangenen 15 Jahren lag der Wert bei 2:15. "Olympischer Basketball dauert zwei Stunden. Und College-Basketball dauert 40 Minuten", merkte Silver bei seinem Vorstoß an. Bei US-College-Spielen sind 2x20 Minuten der Standard.

Tom Thibodeau, Trainer der New York Knicks, ist dagegen. "Ich bin eher ein traditioneller Typ und würde es hassen, das zu sehen", so Thibodeau. Michael Malone (Denver Nuggets) sieht es ähnlich. "Ich muss der Liga Anerkennung zollen, denn sie versucht immer, Wege zu finden, um die Fans bei der Stange zu halten", sagte der Headcoach. "Aber ich hoffe, wir kommen nicht zu 10-Minuten-Vierteln. Ich hoffe, wir führen keine 4-Punkte-Linie ein."