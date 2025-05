NBA: Daniels zum Most Improved Player gewählt

Defensivexperte Dyson Daniels ist zum Most Improved Player der NBA-Saison gewählt worden. Der 22 Jahre alte Basketballer aus Australien, der bei den Atlanta Hawks spielt, hat sich nach Ansicht der Jury in der abgelaufenen Spielzeit im Vergleich zur Vorsaison am deutlichsten verbessert. Rang zwei bei der Abstimmung weltweiter Medienvertreter ging an Ivica Zubac von den Los Angeles Clippers; Dritter wurde Cade Cunningham, Teamkollege von Dennis Schröder bei den Detroit Pistons.