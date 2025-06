NBA-Draft: Wo landen Essengue und Saraf?

Ob Noa Essengue und Ben Saraf beim NBA-Draft in New York dabei sein werden, ist weiter unklar. Dass die beiden Profis von BBL-Finalist ratiopharm Ulm bei der Verteilung der Talente auf die Klubs aus der nordamerikanischen Basketball-Liga recht früh gezogen werden, dürfte dagegen sicher sein.

Essengue (18) ist gar ein Top-10-Kandidat, für ESPN könnte der Franzose etwa als Nummer neun an die Toronto Raptors gehen. Andere Prognosen sehen den Forward etwas weiter hinten, doch Essengue ist mit ziemlicher Sicherheit in der ersten Runde dran. Auch Saraf (19) könnte zu den ersten 30 Picks gehören, wahrscheinlicher ist bei Betrachtung der Vorhersagen aber, dass der Israeli früh in der zweiten Runde ausgewählt wird.

Fest steht, welcher Name auf der Bühne zuerst genannt wird. College-Star Cooper Flagg (18) von den Duke Blue Devils geht an die Dallas Mavericks, die Texaner hatten mit viel Glück (Chance bei 1,8 Prozent) die Draft-Lotterie gewonnen und dürfen deshalb bei der Nummer eins zugreifen.

Essengue und Saraf sind das große Thema rund um das Play-off-Finale der Bundesliga. Ulm hatte sich bei der BBL um Spielverlegungen bemüht, da beide wegen einer Terminkollision beim Draft (Mittwoch/Donnerstag) voraussichtlich nicht vor Ort dabei sein können. Die Liga lehnte den Antrag ab, die Ulmer übten wiederholt Kritik.

Holt Ulm am Dienstagabend gegen Bayern München mit einem Sieg in Spiel vier (20.00 Uhr/Dyn) den Titel, könnten es Essengue und Saraf noch pünktlich in die USA schaffen. Geht die Serie (best of five) aber in Spiel fünf, heißt es: entweder - oder.