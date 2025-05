Am Mittwoch (Ortszeit) gibt es vor eigenem Publikum im fünften Halbfinale den ersten Matchball, Spiel sechs würde am Freitag wieder in Minneapolis stattfinden, ein mögliches Entscheidungsspiel am Sonntag in Oklahoma City.

Der glänzend aufgelegte Gilgeous-Alexander, wertvollster Spieler der Hauptrunde, schrammte mit 40 Punkten, zehn Rebounds und neun Assists nur knapp an einem Triple-Double vorbei. Center Hartenstein verbuchte zwei Punkte und sechs Rebounds. "Man weiß, wie nah man dran ist, und doch ist man so weit weg", sagte "SGA" nach dem wichtigen Sieg: "Wir müssen unsere Identität auf beiden Seiten ausspielen – dann ist alles gut. Wenn nicht, könnte es hässlich werden."

Nach der klaren Pleite für Oklahoma im dritten Spiel (101:143) lieferten sich beide Teams ein enges Duell. Die höchste Führung der Gäste betrug elf (68:57/25. Minute), die der Timberwolves zwei Punkte.