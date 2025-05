NBA: Isaiah Hartenstein in Deutschland übersehen? "Ich fühlte mich unterschätzt"

Isaiah Hartenstein steht vor einem NBA-Titel mit den Oklahoma City Thunder. In Deutschland fühlte sich der Center offenbar zu wenig gesehen.

Isaiah Hartenstein besticht im Trikot der Oklahoma City Thunder als konstanter Punktesammler und Rebounder, mit seinem Team ist der Center Titelanwärter in der NBA - und doch vermisst er ein wenig die Anerkennung aus der Heimat. "Als ich aufgewachsen bin, habe ich mich als Underdog in Deutschland gesehen. Ich wurde als Junge und zu Beginn meiner Karriere in Deutschland unterschätzt", sagte der 27-jährige Deutsch-Amerikaner bei "Sky".

Sich jetzt zu beweisen und "zu zeigen, dass ich einer der Topspieler bin, macht mir Spaß", führte Hartenstein aus, der bei OKC zu den Stützen zählt und regelmäßig Double-Doubles auflegt. Die Franchise hatte ihn vor der Saison von den New York Knicks geholt und offenbar den letzten Mosaikstein gefunden, der das Team um den neuen Liga-MVP Shai Gilgeous-Alexander zum ernsthaften Meisterschaftsanwärter macht.

"Seine Passfähigkeiten, sein Rebounding, seine Spielmacherfähigkeiten, seine Kommunikation, seine Kameradschaft, seine Führungsqualitäten - er macht einfach die richtigen Dinge", hatte Gilgeous-Alexander kürzlich über Hartenstein gesagt - der sein Licht ebenfalls nicht unter den Scheffel stellt: "Ich glaube, ich habe eine große Stellung im Team. Ich bin ein Spieler, den man in vielen Situationen einsetzen kann, deswegen habe ich nicht nur eine Rolle."

OKC führt in der Finalserie der Western Conference 2:1 gegen die Minnesota Timberwolves, Spiel vier steigt in der Nacht zu Mittwoch.