Basketball-Nationalspieler Franz Wagner hat in der NBA mit Orlando Magic den nächsten Rückschlag eingesteckt. Isaiah Hartenstein gelang beim Sieg mit den Oklahoma City Thunder ein Double Double.

Welt- und Europameister Franz Wagner unterlag mit seiner Orlando Magic in der NBA den Chicago Bulls 98:110, Wagner kam bei der zweiten Heim-Niederlage nacheinander nur auf 17 Punkte und sieben Rebounds.

Die Bulls setzten sich ab Ende des dritten Viertels ab und profitierten auch von der schwachen Wurfquote der Gastgeber.

Tristan da Silva steuerte im dritten Saisonspiel acht Zähler für das Team aus Florida bei, Magic-Topscorer war Paolo Banchero mit 24 Punkten. Nun stehen für Orlando fünf Auswärtspartien in Serie an.

Deutlich besser läuft es für Isaiah Hartenstein mit dem NBA-Champion Oklahoma City Thunder. Bei den Atlanta Hawks setzte sich der Titelverteidiger mit 117:100 durch und führt mit drei Siegen aus drei Spielen die Western Conference an.