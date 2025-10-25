Ein Glücksspiel-Skandal erschüttert die NBA: Chauncey Billups und Terry Rozier wurden festgenommen und auf Kaution freigelassen. NBA-Boss Adam Silver zeigte sich tief betroffen und kündigte umfassende Aufklärung an.

NBA-Chef Adam Silver hat der Skandal um die aufsehenerregenden Festnahmen von Headcoach Chauncey Billups (Portland Trail Blazers) und Profi Terry Rozier (Miami Heat) schwer getroffen.

"In meiner ersten Reaktion war ich zutiefst verstört", sagte der 63-Jährige während der Fernsehübertragung der Begegnung zwischen den Boston Celtics und den New York Knicks (95:105) bei Prime Video.

"Für die Liga und ihre Fans gibt es nichts Wichtigeres als die Integrität des Wettbewerbs", führte Silver aus.

Billups und Rozier waren unabhängig voneinander am Donnerstag festgenommen worden, gegen Zahlung einer Kaution sind beide aber vorerst wieder auf freiem Fuß. Billups und Rozier werden unterschiedliche Fälle illegalen Glücksspiels vorgeworfen.