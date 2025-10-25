Anzeige
NBA

NBA-Skandal: Commissioner Adam Silver "zutiefst verstört" über FBI-Festnahmen in der NBA

  • Aktualisiert: 25.10.2025
  • 12:02 Uhr
  • SID

Ein Glücksspiel-Skandal erschüttert die NBA: Chauncey Billups und Terry Rozier wurden festgenommen und auf Kaution freigelassen. NBA-Boss Adam Silver zeigte sich tief betroffen und kündigte umfassende Aufklärung an.

NBA-Chef Adam Silver hat der Skandal um die aufsehenerregenden Festnahmen von Headcoach Chauncey Billups (Portland Trail Blazers) und Profi Terry Rozier (Miami Heat) schwer getroffen.

"In meiner ersten Reaktion war ich zutiefst verstört", sagte der 63-Jährige während der Fernsehübertragung der Begegnung zwischen den Boston Celtics und den New York Knicks (95:105) bei Prime Video.

"Für die Liga und ihre Fans gibt es nichts Wichtigeres als die Integrität des Wettbewerbs", führte Silver aus.

Billups und Rozier waren unabhängig voneinander am Donnerstag festgenommen worden, gegen Zahlung einer Kaution sind beide aber vorerst wieder auf freiem Fuß. Billups und Rozier werden unterschiedliche Fälle illegalen Glücksspiels vorgeworfen.

Anzeige
Anzeige

FBI-Festnahmen in der NBA: Terry Rozier schon in Vergangenheit im Verdacht

Rozier stand bereits 2023 im Verdacht der Spielmanipulation. Der Guard, damals für die Charlotte Hornets im Einsatz, hatte sich aufgrund einer Fußverletzung in einer Partie vorzeitig auswechseln lassen.

Mutmaßliche Komplizen hatten hohe Wetten darauf abgeschlossen, dass Rozier unter den erwarteten statistischen Werten bleiben würde.

"Wir haben diese Situation dann untersucht", sagte Silver: "Und obwohl es diese abnormalen Wetten gab, konnten wir nichts finden. Terry hat damals kooperiert. Letztlich sind wir aber zu dem Entschluss gekommen, dass es trotz dieses Verhaltens nicht genügend Beweise gab."

Diese fand das FBI. Billups muss am 24. November vor ein Bundesgericht in New York treten. Rozier habe laut US-Richter Robert Norway sein Haus in Florida als Kaution hinterlegen müssen und soll am 8. Dezember ebenfalls vor einem Gericht in New York erscheinen. Sowohl Billups als auch Rozier mussten ihre Teams umgehend verlassen.

Anzeige
Mehr News und Videos
NBA, Basketball Herren, USA Orlando Magic at Memphis Grizzlies Mar 28, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Orlando Magic forward Franz Wagner (22) shoots a 3-pointer during the first half against the Me...
News

NBA in Berlin: So kommt ihr an Tickets für das Deutschland-Game

  • 25.10.2025
  • 11:13 Uhr
Sport Bilder des Tages October 30, 2023, Los Angeles, California, USA: Los Angeles Lakers LeBron James 23 is defended by Orlando Magic s Franz Wagner 22 during an NBA, Basketball Herren, USA basket...
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 25.10.2025
  • 11:12 Uhr
Franz Wagner kam auf 27 Punkte
News

Erste Pleite für Wagner - Premierensieg für Schröder

  • 25.10.2025
  • 08:39 Uhr
Milwaukee Bucks v Denver Nuggets
News

Pelicans bringen erfahrenen Center nach New Orleans

  • 24.10.2025
  • 18:01 Uhr
Current And Former NBA Players Arrested In Connection With Major Illegal Gambling Schemes
News

Mafia, Moneten, Manipulation: Glücksspiel-Skandal erschüttert NBA

  • 24.10.2025
  • 14:17 Uhr
LeBron James bleibt bei den Los Angeles LakersUpdate
News

NBA-Skandal: Auch Name LeBron James taucht in Ermittlungen auf

  • 24.10.2025
  • 11:07 Uhr
Portland-Coach Chauncey Billups (m.)
News

NBA-Skandal: Billups und Rozier gegen Kaution frei

  • 24.10.2025
  • 08:36 Uhr
Vorwürfe gegen Chauncey Billups
News

NBA-Skandal: Coach und Trainer wohl verhaftet - Liga mit Statement

  • 24.10.2025
  • 08:20 Uhr
2242897523
News

Nächstes Overtime-Spektakel von Hartenstein und OKC

  • 24.10.2025
  • 07:20 Uhr
Franz Wagner im Spiel gegen Miami
News

NBA: Magic und Franz Wagner feiern Auftaktsieg

  • 23.10.2025
  • 06:18 Uhr