NBA: Golden State Warriors scheitern im Play-In, LA Lakers besiegen Pelicans

Die Saison der Golden State Warriors ist nach nur einem Postseason-Spiel beendet. Bei den Sacramento Kings gab es eine deutliche Niederlage. Zuvor setzten sich die Los Angeles Lakers gegen die New Orleans Pelicans durch und bekommen das Duell gegen den Champion aus Denver.

Mehr oder minder chancenlos haben die Golden State Warriors das Play-In bei den Sacramento Kings verloren. Die Kings siegten in eigener Halle mit 94:118.

Los Angeles Lakers @ New Orleans Pelicans 110:106

In einem weniger folgenschweren, dafür aber genau so spannenden Duell setzten sich die Los Angeles Lakers im ersten Play-In-Spiel des Westens bei den New Orleans Pelicans mit 110:106 durch.

Angeführt wurden die Lakers von ihrem Star-Trio LeBron James, Anthony Davis und D'Angelo Russell. LeBron war bester Scorer mit 23 Punkten, dazu kommen je neun Assists und Rebounds für den "King". Russell sorgte für 21 Punkte, "AD" für 20 Punkte und satte 15 Rebounds.

"Wir haben gezeigt, aus welchem Holz wir geschnitzt sind", sagte James nach der Partie. "Wir haben eine gute Rotation, eine gute Gruppe beisammen. Wir können sowohl offensiv als auch defensiv mit jedem mithalten."

Bester Scorer der Pelicans war Zion Williamson. Der ehemalige First Overall Pick legte 40 Punkte auf, dazu kommen elf Rebounds. Allerdings musste er in den Schlussminuten verletzt vom Feld.

"Er hatte Schmerzen in seinem linken Bein", offenbart Pelicans Coach Willie Green. "Wir schauen uns das morgen an."

Die Pelicans sind damit nicht eliminiert, sie bekommen es im zweiten Play-In mit den Sacramento Kings zu tun. Der Verlierer fährt nach Hause, der Sieger darf sich mit den Oklahoma City Thunder in sieben Spielen messen. In der Regular Season gewannen die Pelicans alle fünf Duelle gegen die Kings.