NBA: Houston macht Durant zum Rekordverdiener

Basketball-Superstar Kevin Durant hat sich mit den Houston Rockets auf eine Vertragsverlängerung geeinigt - und ist damit finanziell in neue Sphären der NBA aufgestiegen. Laut ESPN unterschrieb der 37-Jährige für zwei weitere Jahre nach dem Ende der am Mittwoch startenden Saison. Von 2026 bis 2028 erhält Durant demnach insgesamt 90 Millionen US-Dollar. Erfüllt der zweimalige NBA-Champion seinen Vertrag, wäre er mit 598,2 Millionen US-Dollar Einnahmen über die gesamte Karriere der bestbezahlte Basketballer aller Zeiten.

Damit würde "KD" LeBron James (583,9 Millionen US-Dollar) ablösen, dessen Zukunft bei den Los Angeles Lakers über 2026 hinaus noch völlig offen ist. Zuletzt wurde immer wieder über ein Karriereende des 40-Jährigen spekuliert.

Durant verzichtet mit seinem neuem Vertrag auf weitere 30 Millionen US-Dollar, um seiner Franchise finanzielle Flexibilität für die Kaderplanung zu gewährleisten. Dafür bekommt er eine Spieler-Option für das abschließende Vertragsjahr und könnte Houston somit 2027 verlassen.

Vor dem Start der 80. NBA-Spielzeit war Durant von den Phoenix Suns nach Houston gewechselt. In der Nacht zu Mittwoch (01.30 Uhr) geht es für die Rockets zur Saisoneröffnung gegen Isaiah Hartenstein und Meister Oklahoma City Thunder.