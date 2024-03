NBA-Kolumne - Die Rückkehr von Point Zion: Wie gefährlich sind die Pelicans?

Stand jetzt sogar die Chance hätte, sich für ein All-NBA-Team zu qualifizieren, was er noch nie in seiner immerhin fünfjährigen Karriere geschafft hat.

Aufmerksamkeit ist ein zweischneidiges Schwert. Die Pelicans und insbesondere Zion Williamson können ein Lied davon singen – über die vergangenen Jahre, aber auch in diesem Jahr. Es gab einen Punkt in der Saison, in der New Orleans in aller Munde war – und zwar den Tiefpunkt, die 44-Punkte-Niederlage gegen die Lakers im In-Season Tournament, nach der (auch mediales) Bodyshaming Williamsons für einige Tage noch salonfähiger war als ohnehin schon.

Die New Orleans Pelicans haben sich still und heimlich in Position gebracht, mindestens als 5-Seed in die Postseason zu gehen. Ein Schlüssel für ihren Erfolg ist dabei die neue, alte Rolle von Zion Williamson – dabei ist die größte Stärke eigentlich eine andere. Kann das Team zum Dark Horse werden?

Es gibt einen ganzen Haufen Gründe dafür, dass andere Teams mehr im Fokus stehen und dass auch Zion von anderen jungen Spielern "verdrängt" wurde. Ein nicht unwichtiger dürfte sein: Es ist ziemlich schwierig, sich aus der aktuellen Version der Pelicans – und ihres bekanntesten Spielers – einen Reim zu machen.

Es gibt einiges, was in New Orleans nicht so recht zusammenpassen will. Etwa: Die größte Stärke des Teams ist dem Rating zufolge ihre Defense (die siebtbeste der Liga), dabei sind ihre drei Stars keine guten Verteidiger und die Starting Five verteidigt mitnichten auf Top-10-Niveau (118 Punkte pro 100 Ballbesitzen werden erlaubt – entspricht Platz 20).

Noch eigentümlicher ist der folgende Fakt: Die Team-Performance ist "Cleaning the Glass" zufolge besser, wenn Zion nicht auf dem Court steht. Defensiv überrascht das nicht, aber in dieser Spielzeit ist erstmals in seiner Karriere auch die Offense weniger effektiv (um immerhin 3,5 Punkte), wenn Zion spielt. Sein On/Off-Wert ist aktuell sogar der schlechteste aus der gesamten aktiven Rotation (-6,1). Wie kann das sein?