Die NBA seht ihr ab dieser Saison live im Free-TV! ProSieben und ProSieben MAXX und ran zeigen über 50 NBA-Spiele der Regular Season sowie weitere Begegnungen in den Playoffs und den Finals live.

Die Seven.One Entertainment Group hat sich Rechte für die NBA (National Basketball Association) gesichert.

ProSieben und ProSieben MAXX zeigen über 50 NBA-Spiele der Regular Season sowie weitere Begegnungen in den Playoffs und den Finals live und exklusiv im deutschen Free-TV.

Bei ran laufen die Partien regelmäßig in der Prime Time am Samstag- und Sonntagabend und gleichzeitig live auf ran.de, in der ran App und auf Joyn.

Los geht es bereits heute Abend: Wir zeigen den Preseason-Kracher zwischen den Dallas Mavericks und Real Madrid ab 20:45 Uhr live im kostenlosen Livestream auf ran.de, in der ran App und auf Joyn.

Die Regular Season der NBA startet in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober: Die Denver Nuggets empfangen die Los Angeles Lakers - und wir übertragen live auf ProSieben und im Livestream.

Seven.One Sports, die Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group, und die NBA haben eine langfristige und umfangreiche Vereinbarung über ihre Partnerschaft getroffen.