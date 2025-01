NBA: Miami suspendiert Butler für sieben Spiele

Nach seinen jüngsten provokanten Aussagen ist NBA-Star Jimmy Butler von den Miami Heat vorläufig suspendiert worden. Sieben Spiele muss der 35 Jahre alte Routinier aussetzen, wie die Heat mit Verweis auf "mehrfach teamschädigendes Verhalten" entschieden, zudem sei man nun offen für Transfer-Angebote.

"Durch seine Handlungen und Aussagen hat er gezeigt, dass er nicht länger Teil dieses Teams sein will", teilte der Klub mit. Da Wechselwünsche geäußert wurden, "werden wir uns Angebote anhören", hieß es im offiziellen Statement.

Er wolle zusehen, "dass ich meine Freude am Basketball zurückbekomme. Wo auch immer das sein wird, wir werden es hier bald herausfinden", hatte Butler am Donnerstag nach der Niederlage gegen die Indiana Pacers (115:128) gesagt und auf Nachfrage angefügt, dass dies "wahrscheinlich nicht" in Miami gelingen werde.

In der aktuellen Saison kommt Butler bislang auf 17,6 Punkte, 5,5 Rebounds und 4,7 Assists pro Spiel. Seit 2019 spielt er in Miami und wurde 2020 und 2023 jeweils Vize-Champion.