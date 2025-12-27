- Anzeige -
Basketball

NBA: Orlando Magic kassieren ohne Wagner-Brüder Pleite gegen Charlotte Hornets

  • Aktualisiert: 27.12.2025
  • 08:19 Uhr
  • SID

Ohne die Wagner-Brüder kassieren die Orlando Magic in der NBA eine deutliche Niederlage.

Weiterhin ohne Welt- und Europameister Franz Wagner sowie dessen Weltmeister-Bruder Moritz haben die Orlando Magic in der NBA eine Niederlage hinnehmen müssen. In der Nacht zu Samstag verlor das Basketball-Team von Jamahl Mosley gegen die Charlotte Hornets nach eindeutigem Spielverlauf 105:120. Dennoch liegt Orlando weiter auf dem letzten direkten Playoff-Platz der Eastern Conference.

Nachdem das deutsche Trio zuletzt verletzungsbedingt komplett ausgefallen war, kehrte in Abwesenheit von Franz (Knöchelverletzung) und Moritz Wagner, der nach seinem Kreuzbandriss bislang noch auf das Comeback wartet, immerhin schon Europameister Tristan da Silva zurück. Der Münchner hatte zuletzt wegen einer leichten Schulterverletzung pausieren müssen und erzielte in 22 Minuten acht Punkte bei zwei Rebounds und zwei Assists.

Nach einem ausgeglichenen Start erspielte sich Charlotte noch im ersten Viertel eine deutliche Führung und gab diese im weiteren Spielverlauf nicht mehr ab. Bester Werfer der Partie war Orlandos Anthony Black mit 24 Punkten.

