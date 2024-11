NBA: Orlando wochenlang ohne Wagners Co-Star Banchero

Der deutsche Basketball-Star Franz Wagner muss bei Orlando Magic in der NBA wochenlang ohne seinen Partner Paolo Banchero auskommen. Wie die Franchise aus Florida bestätigte, zog sich der 21-Jährige einen Riss des rechten Bauchmuskels zu, eine genaue Erwartung zur Ausfallzeit gibt es nicht. Weitere Prognosen sollen in vier bis sechs Wochen folgen.

Damit lastet auf Wagner, der im Sommer einen Fünfjahresvertrag über bis zu 224 Millionen Dollar unterschrieben hatte, nun zusätzlicher Druck. Der ehemalige Nummer-eins-Pick Banchero führte das Team bislang mit im Schnitt 29 Punkten und über acht Rebounds pro Spiel an. Am Montag hatte er beim 119:115 gegen die Indiana Pacers mit überragenden 50 Punkten eine persönliche Bestleistung hingelegt.

Banchero war im Draft 2022 an erster Stelle ausgewählt worden und hatte seine Leistungen seither in jeder Saison gesteigert. Vergangene Spielzeit führte er als jüngster Spieler der NBA-Geschichte sein Team in Punkten, Rebounds und Assists an und wurde erstmals zum Allstar gewählt.