NBA: Theis per Trade nach Oklahoma

Basketball-Weltmeister Daniel Theis wechselt in der nordamerikanischen Profiliga NBA zu Oklahoma City Thunder und wird damit Teamkollege von Landsmann Isaiah Hartenstein. Das teilte die Franchise am Mittwoch mit. Der 32-Jährige kommt per Trade von den New Orleans Pelicans, zudem sicherte sich Oklahoma City einen Zweitrundenpick im Draft 2031. Für New Orleans soll der Tausch eine Maßnahme zur Kostensenkung darstellen.