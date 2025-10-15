Nowitzki vor Experten-Debüt "ein bisschen nervös"

Dirk Nowitzki kann sein Debüt als TV-Experte kaum abwarten. "Ich bin ein bisschen nervös und werde langsam etwas unruhig, ich habe so eine Rolle noch nie ausgefüllt. Aber ich bin sehr gespannt und denke, dass wir ein tolles Team haben. Ich freue mich darauf", sagte der Basketball-Superstar im SID-Interview beim NBA-Launch-Event von Amazon Prime in Los Angeles.

Der NBA-Champion von 2011 wird zur neuen Saison, die in der Nacht zum 22. Oktober startet, die Spiele auf der Streamingplattform für die Zuschauer analysieren. "Das ist eine großartige Chance. Was mich gereizt hat, war einfach, beim Spiel dabei zu sein, über das Spiel zu sprechen, es in ein positives Licht zu rücken und zu zeigen, wie großartig diese Athleten und diese Teams sind", sagte Nowitzki.

Nach seinem Karriereende bei den Dallas Mavericks im Jahr 2019 war Nowitzki etwas kürzer getreten, reiste viel mit der Familie und arbeitete als Berater für sein altes Team. "Es ist schon schön, jetzt wieder näher am Sport dran zu sein. Ich bin wieder voll dabei, schaue natürlich jetzt auch viel mehr Spiele und habe mich auch schon ein bisschen vorbereitet", sagte er.

Mit dem Expertenteam, dem außer Nowitzki unter anderem sein guter Freund Steve Nash oder Dwyane Wade angehören, wird der Deutsche auch in seiner Heimat zu sehen sein - und hofft, gut zu unterhalten. "Ich glaube, dass wir echt eine gute Chemie haben, ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen und unsere Erfahrungen teilen können", sagte der 47-Jährige.