Premiere für neues Team: Schröder verliert mit den Kings

Der deutsche Basketballstar Dennis Schröder hat bei seiner Premiere für die Sacramento Kings in der Preseason der NBA eine Niederlage kassiert. Im Heimspiel gegen die Toronto Raptors setzte es für Schröders neues Team ein 122:130, der Kapitän der deutschen Welt- und Europameister absolvierte sein erstes Spiel seit dem Sieg im EM-Finale gegen die Türkei am 14. September.

Bei seinem Einstand für sein bereits zehntes NBA-Team stand Schröder (32) in der Startaufstellung. In 24 Minuten traf der gebürtige Braunschweiger einen seiner fünf Würfe und blieb letztlich mit fünf Punkten sowie sechs Rebounds eher blass. Bester Scorer der Partie war Torontos Neuzugang Brandon Ingram mit 21 Zählern.

Schröder, der mit den Raptors auf eine seiner vielen ehemaligen Mannschaften traf, startet mit Sacramento am 23. Oktober bei den Phoenix Suns in die NBA-Saison. Zuvor stehen in der Vorbereitung noch Duelle mit den Portland Trail Blazers sowie den Los Angeles Clippers und Lakers auf dem Programm.