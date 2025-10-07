"Ich liebe Trophäen!" Müller bei der NBA

Thomas Müller bot den Fotografen ein gewohntes Bild - er legte seinen Arm fast zärtlich um einen goldenen Pokal. Allerdings hatte der deutsche Star-Fußballer ihn diesmal ausnahmsweise nicht selbst gewonnen: Beim Ausflug seiner Vancouver Whitecaps zum Basketball begutachtete er aus nächster Nähe die Larry O'Brien Trophy für den NBA-Champion. "Ich liebe Trophäen!", sagte Müller, er sorgte damit für einen Lacher.

In der Preseason machte die National Basketball Association in Müllers neuer sportlicher Heimat Station. Vancouver ist keine Stadt mit NBA-Team, hier regiert Eishockey mit den Canucks, aber in der Rogers Arena duellierten sich die Toronto Raptors mit den Denver Nuggets. Die Nuggets gewannen 112:108.

Müller schaute sich das Spiel in schwarzer Lederjacke und weißer Hose an, bei seiner Einblendung auf dem Videowürfel wurde er mit seinen Teamkollegen heftig bejubelt.