"Wichtig für uns": NBA-Chef glaubt an Deutschland-Rückkehr

NBA-Boss Adam Silver macht den Basketball-Fans Hoffnung auf eine Rückkehr der besten Liga der Welt nach Deutschland. "Wir würden gerne wiederkommen", sagte der Commissioner im ran-Interview: "Europa und speziell Deutschland sind enorm wichtig für uns." Auch der Triumph der deutschen Mannschaft bei der WM vor wenigen Monaten spiele dabei eine große Rolle.

In Deutschland gebe es zudem "eine starke Wirtschaft, starkes Interesse und eine starke Sporttradition", sagte Silver. Wegen der Corona-Pandemie habe es "aber einen kleinen Rückschlag, was einige unserer internationalen Reisen betrifft", gegeben. "Deshalb haben wir unsere Pläne jetzt neu aufgestellt und sehen uns viele dieser Märkte noch einmal an", erklärte Silver weiter.

Silver verwies auch auf den WM-Coup, der in Deutschland einen Hype ausgelöst hatte. "Zweifelsohne wird Deutschlands Goldmedaillengewinn zu einem noch größeren Anstieg des Interesses an diesem Sport führen", sagte er: "Und das wird uns auch dabei helfen, wieder nach Deutschland zu kommen." Bereits in der Vergangenheit hatte die NBA hierzulande einige Spiele ausgetragen.