Rekord: NBA so international wie nie

Die NBA ist vor dem Start ihrer 80. Spielzeit so international wie nie. Das teilte die nordamerikanische Basketball-Profiliga kurz vor ihrem Saisonauftakt in der Nacht zu Mittwoch mit. Demnach stehen 135 Spieler, die nicht aus den USA stammen, in den Kadern der 30 Teams, der bisherige Rekord lag bei 125 Profis (2023/24 und 2017/18). Diese Spieler repräsentieren 43 Länder, in dieser Statistik wird der bisherige Rekord eingestellt.

Einen Bestwert stellen auch die 71 Europäer dar, darunter Stars wie Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks/Griechenland), Nikola Jokic (Denver Nuggets/Serbien), Luka Doncic (Los Angeles Lakers/Slowenien) - und die deutschen Welt- und Europameister Franz Wagner (Orlando Magic) und Dennis Schröder (Sacramento Kings). Insgesamt sieben deutsche Profis sind zum Saisonstart dabei, neben Schröder und Wagner auch dessen Bruder Moritz Wagner und Tristan da Silva (beide Orlando) sowie Maximilian Kleber (Los Angeles Lakers) und Ariel Hukporti (New York Knicks). NBA-Champion Isaiah Hartenstein eröffnet die Saison mit Oklahoma City Thunder in der Nacht gegen die Houston Rockets.

Den größten europäischen Block bilden indes die französischen Profis (19) um Ausnahmetalent Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs. Die meisten Spieler einer Nation außerhalb der USA stellt zum zwölften Mal in Folge Kanada (23).