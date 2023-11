Rückschlag für Theis: Heimniederlage gegen den Meister

Anzeige

Nach seinem Wechsel zu den Los Angeles Clippers hat Weltmeister Daniel Theis im sechsten Einsatz für seinen neuen Klub in der Basketball-Profiliga NBA die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Meister Denver Nuggets unterlagen die Kalifornier in eigener Halle 104:113, Theis kam in zwölf Minuten Einsatzzeit auf vier Punkte.

Denver gewann auch ohne den zweimaligen Hauptrunden-MVP Nikola Jokic, den Serben plagen Rückenprobleme. Reggie Jackson, im Februar von den Clippers zu den Nuggets gewechselt, war Topscorer der Gäste (25 Punkte). 31 Punkte von Kawhi Leonard halfen LA letztlich nicht.

Nach der neunten Niederlage im 16. Saisonspiel stehen die Clippers im Westen weiter auf dem elften Platz. Titelverteidiger Denver (12:6) ist Dritter.