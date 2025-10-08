Schröder in die Hall of Fame? James wäre nicht überrascht

Ist Dennis Schröder reif für die Hall of Fame des internationalen Basketball? Für den zweimaligen NBA-MVP Steve Nash ist dies keine Frage. Und auch Superstar LeBron James hält die besondere Ehre für den deutschen Weltmeister- und Europameister-Kapitän für gut möglich.

"Ich habe mir nach der EuroBasket diesen Sommer viele seiner Statistiken und Erfolge angesehen. Wenn es dazu kommen sollte, würde ich nicht sagen: 'Oh mein Gott, ich bin so überrascht'", sagte James, der einst mit Schröder bei den Los Angeles Lakers in einem Team spielte, im Podcast Mind the game.

Nash wurde noch deutlicher. "Er ist ein Hall of Famer", sagte der einstige Teamkollege von Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks. Nash erwähnte Schröders Auszeichnungen als wertvollster Spieler der WM 2023 und der Europameisterschaft in diesem Sommer sowie das Erreichen des Halbfinals bei Olympia 2024: "Ist das kein FIBA Hall of Famer?"

Als erster deutscher Spieler war 2021 Detlef Schrempf in die Hall of Fame des Weltverbands aufgenommen worden. Nowitzki wurde diese Ehre noch nicht zuteil, allerdings ist der Würzburger Mitglied in der Naismith Memorial Basketball Hall of Fame - die als wichtigste Ruhmeshalle der Sportart gilt.