Spiel sieben in den NBA-Finals: Vier Siege für den Underdog

Zum 20. Mal in der Geschichte der Basketball-Profiliga NBA geht die Finalserie in ein siebtes Duell. In den bisherigen Entscheidungsspielen setzte sich 15-mal das Heimteam durch, nur viermal der Underdog. In der Nacht zu Montag (02.00 Uhr MESZ/ProSieben MAXX) darf Oklahoma City Thunder mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein gegen die Indiana Pacers beim Stand von 3:3 zu Hause antreten.