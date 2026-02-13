- Anzeige -
- Anzeige -
Basketball

NBA: Liga bestraft Utah Jazz und Indiana Pacers wegen "Tanking"

  • Aktualisiert: 13.02.2026
  • 08:34 Uhr
  • SID

Die NBA belegt die Utah Jazz und die Indiana Pacers mit hohen Geldstrafen. Beiden Klubs wird "Tanking" vorgeworfen.

Die nordamerikanische Basketballliga NBA hat am Donnerstag empfindliche Strafen gegen die Utah Jazz und die Indiana Pacers verhängt. Beide Teams haben laut Ligaangaben gegen Richtlinien zur Einsatzsteuerung verstoßen und wurden daher finanziell sanktioniert. Utah muss wegen sogenannten "Tankings" 500.000 Dollar zahlen, Indiana 100.000 Dollar.

Die NBA begründete die Entscheidung mit ungewöhnlichen Personalmaßnahmen der Jazz in den Spielen gegen die Orlando Magic am 7. Februar und gegen die Miami Heat am 9. Februar. Utah hatte in beiden Partien Leistungsträger wie Lauri Markkanen und Jaren Jackson Jr. vor dem letzten Viertel aus dem Spiel genommen, obwohl sie laut Ligaeinschätzung weiterspielen konnten.

- Anzeige -
- Anzeige -

Spieler waren medizinisch einsatzfähig

"Während dieser Spiele entfernten die Jazz zwei der Topspieler … und führten sie nicht zurück ins Spiel, obwohl diese Spieler ansonsten in der Lage waren, weiter zu spielen", hieß es in der NBA-Mitteilung. Auch die Pacers wurden nach einem Spiel am 3. Februar gegen Utah überprüft. Ein unabhängiger Arzt bestätigte laut NBA, dass Pascal Siakam wie zwei weitere Starter hätte eingesetzt werden können.

"Alternativ hätte das Team die Spieler in anderen Spielen pausieren lassen können", teilte die Liga mit. Man werde auf alle weiteren Handlungen, die die Integrität der Spiele gefährden, entsprechend reagieren, sagte NBA-Commissioner Adam Silver.

- Anzeige -
Weitere News und Videos
Wembanyama (r.) durfte wieder einmal jubeln
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 13.02.2026
  • 08:57 Uhr
February 12, 2026, Los Angeles, California, USA: LeBron James 23 of the Los Angeles Lakers celebrates after a successful three pointer during their regular season NBA, Basketball Herren, USA game a...
News

NBA: Historische Bestmarke für "King" James bei Lakers-Sieg

  • 13.02.2026
  • 07:30 Uhr
Dennis Schröder
News

NBA: Schröder und Cavs weiter siegreich

  • 12.02.2026
  • 07:14 Uhr
Dirk Nowitzki setzt auf den Weltmeister
News

NBA Europe: Was läuft da mit Dirk Nowitzki?

  • 11.02.2026
  • 23:01 Uhr
James fehlt den Lakers gegen die Spurs
News

Ohne James und Doncic: Kleber verliert mit den Lakers

  • 11.02.2026
  • 07:04 Uhr
Stephen Curry hat mit Knieproblemen zu kämpfen
News

Auch Curry verpasst Allstar-Game der NBA

  • 10.02.2026
  • 11:15 Uhr
Hier eskaliert die Situation zwischen Diabate und Duren
News

NBA: Heftige Schlägerei bei Charlotte gegen Detroit

  • 10.02.2026
  • 07:45 Uhr
Wagner zurück auf dem Court
News

NBA: Wagner feiert Comeback bei Magic-Sieg

  • 10.02.2026
  • 06:43 Uhr
Comeback nach neun Spielen in der NBA: Franz Wagner
News

NBA: Franz Wagner vor Comeback gegen Milwaukee

  • 09.02.2026
  • 18:05 Uhr
Topscorer der Partie: Jalen Brunson
News

NBA: Knicks stoppen Celtics-Serie im Topspiel

  • 09.02.2026
  • 06:01 Uhr