Die NBA belegt die Utah Jazz und die Indiana Pacers mit hohen Geldstrafen. Beiden Klubs wird "Tanking" vorgeworfen.

Die nordamerikanische Basketballliga NBA hat am Donnerstag empfindliche Strafen gegen die Utah Jazz und die Indiana Pacers verhängt. Beide Teams haben laut Ligaangaben gegen Richtlinien zur Einsatzsteuerung verstoßen und wurden daher finanziell sanktioniert. Utah muss wegen sogenannten "Tankings" 500.000 Dollar zahlen, Indiana 100.000 Dollar.

Die NBA begründete die Entscheidung mit ungewöhnlichen Personalmaßnahmen der Jazz in den Spielen gegen die Orlando Magic am 7. Februar und gegen die Miami Heat am 9. Februar. Utah hatte in beiden Partien Leistungsträger wie Lauri Markkanen und Jaren Jackson Jr. vor dem letzten Viertel aus dem Spiel genommen, obwohl sie laut Ligaeinschätzung weiterspielen konnten.