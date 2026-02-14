NBA All Star Weekend heute live: Übertragung im TV und Livestream

Vom 13. bis 15. Februar 2026 findet das NBA All Star Weekend statt. ran hat die wichtigsten Informationen zum Event.

Mitte Februar ist wieder Zeit für das alljährliche All Star Weekend der NBA.

Vom 13. bis 15. Februar 2026 findet das Event im Intuit Dome in Los Angeles statt, der Heimstätte der LA Clippers.

Los geht es am 13. Februar mit dem Celebrity Game, bei dem Prominente aus Sport, Film und Musik miteinander bzw. gegeneinander auflaufen. Nach dem Celebrity Game steht das Spiel der sogenannten Rising Stars an. Dabei treten ausgewählte Rookies der NBA gegeneinander an.

Den Abschluss bildet das traditionelle All-Star-Game, welches auch 2026 wieder in einer Art Mini-Turnier ausgetragen wird. Dabei treten 25 All-Stars im Round-Robin-Mini-Turnier gegeneinander an.

Erstmals wird in diesem Jahr das Event in einem Format USA vs. World ausgetragen. Dabei treten drei Teams gegeneinander an: zwei US-Teams und ein international zusammengestelltes Team.