NBA
NBA All Star Weekend heute live: Übertragung im TV und Livestream
- Veröffentlicht: 14.02.2026
- 12:23 Uhr
- ran
Vom 13. bis 15. Februar 2026 findet das NBA All Star Weekend statt. ran hat die wichtigsten Informationen zum Event.
Mitte Februar ist wieder Zeit für das alljährliche All Star Weekend der NBA.
Vom 13. bis 15. Februar 2026 findet das Event im Intuit Dome in Los Angeles statt, der Heimstätte der LA Clippers.
Los geht es am 13. Februar mit dem Celebrity Game, bei dem Prominente aus Sport, Film und Musik miteinander bzw. gegeneinander auflaufen. Nach dem Celebrity Game steht das Spiel der sogenannten Rising Stars an. Dabei treten ausgewählte Rookies der NBA gegeneinander an.
Den Abschluss bildet das traditionelle All-Star-Game, welches auch 2026 wieder in einer Art Mini-Turnier ausgetragen wird. Dabei treten 25 All-Stars im Round-Robin-Mini-Turnier gegeneinander an.
Erstmals wird in diesem Jahr das Event in einem Format USA vs. World ausgetragen. Dabei treten drei Teams gegeneinander an: zwei US-Teams und ein international zusammengestelltes Team.
NBA All Star Weekend heute live: Die Teams für das Round-Robin-Mini-Turnier
Team USA Stars: Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson, Tyrese Maxey; Head Coach: J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons)
Team USA Stripes: Jaylen Brown, Jalen Brunson, Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, Norman Powell; Head Coach: Mitch Johnson (San Antonio Spurs)
Team World: Giannis Antetokounmpo, Deni Avdija, Luka Doncic, Alperen Sengün, Nikola Jokic, Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Victor Wembanyama; Head Coach: Darko Rajakovic (Toronto Raptors)
NBA All Star Weekend heute live: Der Modus für das Round-Robin-Mini-Turnier
Jedes Spiel dauert zwölf Minuten. Gibt es die Konstellation, dass nach der Vorrunde alle drei Teams eine 1:1-Bilanz haben, entscheidet die Punktedifferenz über den Finaleinzug.
Der Spielplan für das Round-Robin-Mini-Turnier sieht wie folgt aus:
- Spiel 1: USA Stars vs. Team World
- Spiel 2: USA Stripes vs. Sieger aus Spiel 1
- Spiel 3: USA Stripes vs. Verlierer aus Spiel 1
- Spiel 4: Finale der beiden besten Teams
NBA All Star Weekend heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?
- Event: NBA All Star Weekend
- Datum: 13. bis 15. Februar 2026
- Austragungsort: Intuit Dome (Los Angeles)
NBA All Star Weekend heute live: Läuft das Event live im Free-TV?
Nein. Das NBA All Star Weekend wird nicht im Free-TV übertragen.
NBA All Star Weekend heute live: Wer zeigt das Event live im Pay-TV?
Das NBA All Star Weekend 2026 ist auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Die Übertragung des Celebrity Games beginnt bei Sky in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1:00 Uhr, danach gibt es ab 3:10 Uhr die Rising Stars. Die Übertragung des Round-Robin-Mini-Turniers startet bei Sky am Samstagabend ab 23:00 Uhr.
NBA All Star Weekend heute live: Wo kann ich das Event im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Zudem wird das NBA All Star Weekend auch von Amazon Prime Video übertragen. Auch hierfür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.