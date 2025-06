3x3: DBB-Männer greifen nach WM-Medaille

Bei ihrer Rückkehr auf die 3x3-Bühne in Ulan Bator greifen die deutschen U23-Weltmeister um Fabian Giessmann nach der nächsten Medaille. Bei der WM setzte sich das Quartett des Deutschen Basketball Bundes (DBB) im Viertelfinale nach einer starken Vorstellung mit 22:14 gegen die USA durch. Giessmann, Denzel Agyeman, Linus Beikame und Leon Fertig, die im Vorjahr in der mongolischen Hauptstadt Junioren-Gold geholt hatten, treffen am Sonntag (12.25 MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) im Halbfinale auf Spanien.