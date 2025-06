3x3: Olympiasiegerin Mevius im WM-Kader

Elisa Mevius steht als einzige Olympiasiegerin von Paris im Kader der deutschen 3x3-Basketballerinnen für die anstehende WM. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Freitag mitteilte, gehört die 21-Jährige aus Rendsburg zum vierköpfigen Aufgebot für das Turnier in der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator (23. bis 29. Juni/alle Spiele kostenfrei bei MagentaSport).

Mevius ist die einzig im Kader verbliebene Goldmedaillengewinnerin aus dem Vorjahr, nachdem Svenja Brunckhorst und Sonja Greinacher ihre Karrieren beendet hatten. Marie Reichert, beim Gold-Triumph die Vierte im Bunde, erholt sich aktuell von einem Kreuzbandriss.

Neben Mevius sind Ama Degbeon, Laura Zolper und Sarah Polleros im WM-Aufgebot dabei. Mevius spielte zuletzt in der US-College-Liga für die Oregon Ducks, verpasste den Endspurt der abgelaufenen Saison jedoch wegen eines Handbruchs.

Die deutschen Frauen treffen in der WM-Vorrunde in der Gruppe D auf den Paris-Zweiten Spanien, Gastgeber Mongolei, die Ukraine und Brasilien. Die Gruppenersten erreichen direkt das Viertelfinale, die Plätze zwei und drei jeder Staffel müssen in eine vorgeschaltete Play-off-Runde.

Bei den Männern nominierte Disziplinchef Matthias Weber das Quartett bestehend aus Denzel Agyeman, Linus Beikame, Leon Fertig und Fabian Giessmann. Sie treffen in der Gruppe A auf Weltmeister Serbien, Belgien, Australien und Madagaskar.