3x3-WM: DBB-Männer stehen im Viertelfinale

Die deutschen Junioren-Weltmeister um Fabian Giessmann haben bei der 3x3-WM in der Mongolei den Olympiasieger nach einer eindrucksvollen Aufholjagd ausgeschaltet und das Viertelfinale erreicht. Das Quartett des Deutschen Basketball Bundes (DBB) schlug die Niederlande 19:18, am Samstag (14.45 Uhr MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) geht es gegen die USA um den Einzug in die Medaillenspiele.