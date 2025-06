3x3-WM: DBB-Teams verpassen direkten Viertelfinal-Einzug

Olympiasiegerin Elisa Mevius hat mit den deutschen 3x3-Basketballerinnen bei der WM den direkten Viertelfinal-Einzug verpasst. Die Deutschen verloren am Donnerstag zum Gruppenfinale in Ulan Bator zunächst mit 14:18 gegen Gastgeber Mongolei, ehe sie in der Neuauflage des Olympia-Endspiels von Paris gegen Spanien mit 13:15 unterlagen.

Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen beenden Mevius, Ama Degbeon, Laura Zolper und Sarah Polleros die Gruppe D auf Rang drei. Damit muss die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am Freitag ins Achtelfinale gegen Polen. Der Sieger trifft im Viertelfinale auf Frankreich. Nur der Gruppenerste zog direkt in die Runde der letzten Acht ein. Die Plätze zwei und drei müssen in die Play-off-Runde.

Mevius ist die einzig im Kader verbliebene Goldmedaillengewinnerin aus dem Vorjahr, nachdem Svenja Brunckhorst und Sonja Greinacher ihre Karrieren beendet hatten. Marie Reichert, beim Gold-Triumph die Vierte im Bunde, erholt sich aktuell von einem Kreuzbandriss.

Auch die deutschen Männer müssen den Umweg über das Achtelfinale nehmen. Fabian Giessmann, Denzel Agyeman, Linus Beikame und Leon Fertig besiegten am Donnerstag zunächst Belgien mit 17:16, bevor sie gegen Weltmeister Serbien mit 9:21 verloren. Mit drei Siegen und einer Niederlage schlossen die Deutschen die Gruppe A ebenfalls auf Rang drei ab.

Im Achtelfinale bekommt es das deutsche Quartett, das im September 2024 in der Mongolei Gold bei der U23-WM geholt hatte, am Freitag mit Olympiasieger Niederlande zu tun. Der Gewinner spielt im Viertelfinale gegen die USA.