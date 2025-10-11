Alba verliert auch in Würzburg

Der einstige Serienmeister Alba Berlin tut sich nach seinem personellen Umbruch weiterhin schwer, in der neuen Saison der Basketball Bundesliga (BBL) anzukommen. Das Team von Trainer Pedro Calles verlor am Samstag auch das hart umkämpfte Duell bei den Baskets Würzburg mit 92:96 (55:51). Es war die zweite Niederlage im dritten Ligaspiel für den elfmaligen Titelträger, auch in der Champions League hatte es unter der Woche ein 76:81 gegen das französische Team Élan Chalon gesetzt. Würzburg ist mit vier Siegen aus vier Spielen in der BBL-Tabelle dagegen ganz vorne mit dabei.

Würzburgs Point Guard Marcus Carr war mit 20 Punkten bester Werfer des Abends, für Berlin traf Center Norris Agbakoko (16 Punkte) am besten. "Wir haben es phasenweise gut gemacht, uns aber in den entscheidenden Momenten Fehler erlaubt und Würfe liegen gelassen", sagte Agbakoko bei Dyn: "Es geht jetzt darum, von Spiel zu Spiel Fortschritte zu machen, wir befinden uns in einem Prozess."

Alba hatte zur neuen Saison zwölf Spieler abgegeben und ist weiterhin in der Findungsphase. Bislang gelang nur ein Sieg am vergangenen Wochenende bei Science City Jena (97:78).