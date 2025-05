Alba verliert in Ulm - Bayern souverän

Nach dem Umweg in die Play-offs ist die Siegesserie von Alba Berlin zum Viertelfinalauftakt in der Basketball Bundesliga (BBL) zu Ende gegangen. Bei ratiopharm Ulm unterlag der frühere Serienmeister 83:94 (40:45) und geriet in der Best-of-five-Serie 0:1 in Rückstand. Das zweite Spiel findet am Mittwoch (20.00 Uhr/Dyn) in Berlin statt.