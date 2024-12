Auf den Spuren der Schwester: Nyara Sabally geht zu Fener

WNBA-Champion Nyara Sabally tritt erneut in die Fußstapfen ihrer Schwester Satou und schließt sich Fenerbahce Istanbul an. Der türkischen Klub gab am Freitag die Verpflichtung der deutschen Basketball-Nationalspielerin bekannt, die 24-Jährige erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Sabally hatte im Sommer in den USA mit New York Liberty den Titel geholt und wechselt nun in der WNBA-Pause erneut nach Europa.

Satou Sabally spielte von 2020 bis 2023 für Fener und holte mit dem Team vier Trophäen. Dreimal gewann die Berlinerin im Trikot der Istanbulerinnen die türkische Meisterschaft, dazu gelang 2023 der Triumph in der EuroLeague. Ab Januar tritt die 26-Jährige in der neuen 3x3-Liga "Unrivaled" an, in der WNBA ist sie vertragslos.

Nyara Sabally war in der Saison 2023/24 für USK Prag/Tschechien aufgelaufen. Nach Satou hatte einst auch Nyara Sabally am US-College für die Oregon Ducks gespielt, jetzt folgt sie dem Vorbild der Schwester erneut. Leonie Fiebich, an Nyara Saballys Seite mit New York WNBA-Champion, hat sich Valencia Basket aus Spanien angeschlossen.