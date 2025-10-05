Aufsteiger Trier feiert dritten Sieg im dritten Spiel

Aufsteiger VET-Concept Gladiators Trier mischt weiter die Basketball Bundesliga (BBL) auf. Der Neuling schlug die BMA365 Bamberg Baskets am Sonntagnachmittag in eigener Halle mit 92:87 (81:81, 47:42) nach Verlängerung und feierte den dritten Sieg im dritten Saisonspiel.

Für Trier, das zuvor die Rostock Seawolves und Alba Berlin besiegt hatte, kam Eli Brooks als Topscorer auf 24 Punkte. Und der Point Guard aus den USA machte in der Overtime auch den Sieg klar. Brooks sorgte für die letzten sechs Punkte der Gastgeber, vier erzielte der 26-Jährige dabei von der Freiwurflinie.

Schlecht läuft es weiterhin für die Löwen Braunschweig. Das Team von Alleingesellschafter, Welt- und Europameister Dennis Schröder unterlag den Skyliners Frankfurt 73:95 (43:50) und kassierte die dritte Niederlage. Braunschweig ist vorerst Tabellenletzter.

Alba meldete sich nach dem Fehlstart gegen Trier zurück, der frühere Serienmeister gewann bei Rückkehrer Science City Jena 97:78 (49:40). Nationalspieler Malte Delow kam auf 20 Punkte für die Berliner und traf vier von fünf Dreierversuchen.