Basketball: Benzing beendet Karriere 2026 in Gießen

Robin Benzing wird seine aktive Basketballkarriere am Ende der Saison 2025/26 bei den Gießen 46ers beenden. Der frühere Kapitän der deutschen Nationalmannschaft verlängerte seinen Vertrag beim Team aus der 2. Bundesliga ProA um ein weiteres Jahr, das teilte der Klub am Donnerstag mit. "Ich möchte mit den 46ers kommende Saison in die BBL aufsteigen, das ist mein ganz großes Ziel für meine letzte Saison", sagte der 36-Jährige, der die Mannschaft ein weiteres Jahr als Kapitän aufs Parkett führen wird.

In der Gießener "Osthölle" habe er sich in den vergangenen zwei Jahren "sehr wohl gefühlt", sagte der 2,10 m große Powerforward. "Die Fans haben mich in ihr Herz geschlossen. Sie haben mir stets Respekt und Liebe entgegengebracht. Ich freue mich, ihnen noch ein paar Monate lang etwas zurückgeben zu können", sagte Benzing.

Er blickt auf eine eindrucksvolle Laufbahn zurück: Benzing spielte in der Bundesliga für ratiopharm Ulm, Bayern München und Würzburg Baskets. In München wurde Benzing 2014 deutscher Meister. International spielte er unter anderem für CAI Saragossa, Besiktas Istanbul und Fortitudo Bologna. Seit 2023 läuft er für die Gießener auf.

Seit seinem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft im Jahr 2009 kam er dort auf 167 Einsätze. 2017 führte er Deutschland als Kapitän ins Viertelfinale der EM. Hinzu kamen vier weitere Europameisterschaften und die Weltmeisterschaften 2010 und 2019, bei denen Benzing im Aufgebot stand. Auch bei den Olympischen Sommerspielen im Jahr 2021 war Benzing für Deutschland dabei.