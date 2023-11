Basketball-CL: Bonn verliert gegen Bursaspor

Anzeige

Die Telekom Baskets Bonn haben in der Champions League die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Bursaspor verlor das Team von Trainer Roel Mors am Dienstag im Telekom Dome mit 82:92 (42:44). Der Titelverteidiger führt die Gruppe F aber dennoch weiter an.

Bester Werfer war Brian Fobbs mit 22 Punkten, beim Gegner aus der Türkei überzeugte David Michineau mit 20 Zählern. Nach dem ersten Viertel hatten die Baskets noch mit 24:19 geführt. Danach bestimmte aber Bursaspor das Spiel. In den letzten 15 Minuten gelang es den Bonnern nicht mehr, das Spiel zu drehen. Das Hinspiel Ende Oktober hatte der Titelverteidiger noch mit 91:73 gewonnen. Für Bursaspor war es der erste Sieg in dieser Spielzeit.

In der Bundesliga trifft Vizemeister Bonn am Sonntag auf die MLP Academics Heidelberg (15.30 Uhr/Dyn). Nach acht Spielen liegen die Baskets mit einer Bilanz von 5:3 Siegen auf Rang sechs.