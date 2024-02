Basketball: Gute Olympia-Chance trotz klarer Niederlage

Anzeige

Die deutschen Basketballerinnen haben die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris trotz der klaren Niederlage gegen Australien noch selbst in der Hand. Und die Chancen stehen gar nicht schlecht. Verliert Serbien beim Qualifikationsturnier in Belem gegen die überragenden Australierinnen, reicht der DBB-Auswahl im letzten Spiel der Vierergruppe gegen Gastgeber Brasilien sogar eine Niederlage mit maximal sechs Punkten.

Bei einem Sieg in der Nacht zu Montag (00.00 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) wäre das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis ohnehin zum ersten Mal für Sommerspiele qualifiziert. Australien hat das Ticket für Paris bereits sicher, dahinter geht es zwischen Deutschland, dem zweimaligen Europameister Serbien und Brasilien um zwei weitere Olympia-Plätze.

Das Team des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) hatte in der Nacht zu Sonntag von Australien eine Lehrstunde erhalten. Beim 52:85 (24:54) fehlten allerdings auch die Schwestern Satou und Nyara Sabally, Satou verletzt, Nyara wurde geschont. "Wir mussten rotieren, auf die Minuten achten mit Blick auf das vielleicht entscheidende Spiel", sagte Thomaidis.