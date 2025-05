Basketball: Herbert bekennt sich "zu 100 Prozent" zu Bayern

Weltmeister-Trainer Gordon Herbert hat dem FC Bayern nach der Ankündigung seiner überraschenden Übernahme der kanadischen Basketball-Nationalmannschaft die Treue geschworen. Die Vereinbarung mit seinem Heimatland ab 2026 beeinflusse "weder meinen aktuellen Vertrag mit Bayern noch eine mögliche Vertragsverlängerung mit Bayern München über den Sommer 2026 hinaus", betonte Herbert auf Anfrage und bekannte sich "zu 100 Prozent" zum deutschen Meister.

Der Job in München, wo er noch eine weitere Saison gebunden ist, "erfüllt mich extrem", ergänzte der 66-Jährige und betonte: "Mir wird hier großer Respekt entgegengebracht und ich habe ebenso große Lust darauf, so lange mit diesem Klub zusammenzuarbeiten, wie es mir möglich sein wird."

Der kanadische Verband hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass Herbert in gut einem Jahr das Nationalteam übernehmen werde. Er habe die Bayern "bereits vor einiger Zeit über das generelle Interesse aus meiner Heimat in Kenntnis gesetzt", sagte der Trainer der deutschen Auswahl beim WM-Triumph 2023. Zugleich bekannte Herbert: "Womöglich hätte die Kommunikation gestern besser gehandled werden können."

Nun freue er sich auf das nächste Heimspiel in der Bundesliga am Sonntag gegen die BG Göttingen und auf den Play-off-Start am 17. Mai. "Wir haben hier noch eine Menge vor", meinte Herbert. Die Bayern liegen an der Tabellenspitze und sind Titelfavorit.

Mit Kanada strebt Herbert bei der WM 2027 sowie bei Olympia 2028 zu weiteren Höhen. Das Team um NBA-Superstar Shai Gilgeous-Alexander gewann beim deutschen WM-Triumph 2023 Bronze und gilt als hochveranlagt.

Herbert war von 2001 bis 2002 Assistenztrainer der Kanadier, 2018 kehrte er an die Seitenlinie zurück und begleitete das Team durch mehrere Qualifikationsphasen zur WM sowie beim Olympia-Qualifikationsturnier 2021.

Von 2021 bis 2024 trainierte Herbert das DBB-Team. Auf Bronze bei der Heim-EM 2022 folgte im Jahr darauf der sensationelle WM-Titel, zum Abschluss seiner Ägide belegte Deutschland bei Olympia 2024 den vierten Platz.