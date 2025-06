Basketball: Italiener Polonara an Leukämie erkrankt

Der italienische Basketball-Nationalspieler Achille Polonara ist an myeloischer Leukämie erkrankt. Das gab Virtus Bologna, der Klub des 33-Jährigen, am Montag bekannt. Polonara werde derzeit im Krankenhaus Sant'Orsola Malpighi in Bologna behandelt, es würden "spezifische Therapien" durchgeführt.