Basketball: München souverän - Aufsteiger Trier mit Rekord

Angeführt von Europameister Andreas Obst haben die Basketballer von Bayern München ihren makellosen Saisonstart in der Bundesliga fortgesetzt. Der Meister setzte sich am Sonntag 96:81 (52:42) gegen die Bamberg Baskets durch und feierte damit den dritten Sieg im dritten Spiel. Bester Werfer der Begegnung war Nationalspieler Obst mit 21 Punkten.

In der Tabelle liegen die Bayern hinter einem Trio, das bereits vier Ligaspiele absolviert und allesamt gewonnen hat. Dazu gehört auch der furiose Aufsteiger VET-Concept Gladiators Trier, der sich 78:73 (37:37) gegen das sieglose Tabellenschlusslicht Löwen Braunschweig durchsetzte und damit einen Rekord einstellte. Zuvor hatten nur die Würzburg Baskets in der Saison 2015/2016 sowie die Rostock Seawolves (2022/2023) als Aufsteiger die ersten vier Spiele in der Bundesliga gewonnen.

Gegen Bamberg wirkten neben Obst auch die weiteren deutschen EM-Helden Oscar da Silva, Leon Kratzer und Justus Hollatz mit. Nach einem überragenden ersten Viertel lag München schon mit 19 Punkten in Führung, in der Folge fanden die Gäste dann aber viel besser in die Begegnung und verkürzten. Erst im Schlussviertel setzte sich der Meister dann entscheidend ab.