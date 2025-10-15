Basketball: Spoelstra neuer US-Nationaltrainer

Der langjährige NBA-Coach Erik Spoelstra wird die US-Basketballer zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles führen. Wie der US-amerikanische Verband mitteilte, beerbt der 54-Jährige den bisherigen Nationaltrainer Steve Kerr. Spoelstra, der seit 2008 bei Miami Heat in der Verantwortung ist und mit dem Klub 2012 sowie 2013 die Meisterschaft geholt hatte, hatte zuvor bereits als Kerrs Assistent agiert.

"Es ist eine unglaubliche Ehre, zum Cheftrainer der US-amerikanischen Basketball-Nationalmannschaft der Männer ernannt worden zu sein", sagte Spoelstra, der einst als Spieler für den TuS Herten in Deutschland aktiv gewesen war.

Vor den Sommerspielen in der Heimat wird Spoelstra die USA schon bei der WM 2027 in Katar betreuen. An Kerrs Seite war Spoelstra dabei gewesen, als die USA vor zwei Jahren im WM-Halbfinale von Manila am späteren Weltmeister Deutschland scheiterten. Bei Olympia in Paris feierte er im Vorjahr die 17. Goldmedaille des Rekord-Olympiasiegers, ehe Kerr abtrat.