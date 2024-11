BBL: Alba verliert auch in Bamberg

Der elfmalige deutsche Basketballmeister Alba Berlin gerät immer tiefer in eine Ergebniskrise. Die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez kassierte am siebten Spieltag beim früheren Serienchampion Bamberg Baskets ein 82:87 (34:39), es war bereits die fünfte Niederlage in der BBL - in der abgelaufenen Saison waren es nach 34 Hauptrundenspielen gerade einmal sieben.