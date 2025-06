BBL: Bayern München stolpert überraschend gegen Heidelberg

Titelverteidiger Bayern München hat im Play-off-Halbfinale der Basketball-Bundesliga (BBL) überraschend einen Fehlstart hingelegt. Das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert verlor das erste Spiel der Best-of-five-Serie gegen die MLP Academics Heidelberg 90:95 (48:45) im heimischen SAP Garden und gab damit den Heimvorteil aus der Hand.

Heidelberg habe den Gastgebern "das Leben schwer gemacht", betonte FCB-Profi Elias Harris am Dyn-Mikrofon. Das Momentum in der Schlussphase sei "auf die Heidelberger Seite gekippt", die Münchner hätten dem Gegner "zu viele Freiheiten" gelassen.

Damariae Horne (26 Punkte) und Michael Weathers (23) führten den Außenseiter, der erstmals seit 50 Jahren in der BBL-Vorschlussrunde steht, an. Den Münchnern genügten die 22 Punkte von Kapitän Vladimir Lucic in der ersten Partie nach seiner Vertragsverlängerung bis 2027 nicht. Im Schlussviertel (25:31) fand der FC Bayern keine Mittel gegen die Academics-Offensive.

Das zweite Spiel der Serie findet am Mittwoch (20.00 Uhr/Dyn) in Heidelberg statt.