BBL: Bayern nach Machtdemonstration wieder Erster

Meister Bayern München hat sich in der Basketball-Bundesliga gut erholt von der Topspiel-Pleite gegen Alba Berlin gezeigt und wieder die Tabellenführung übernommen. Die Mannschaft von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert setzte sich am Sonntag beim Tabellendritten MLP Academics Heidelberg nach einer Machtdemonstration vor 14.713 Zuschauern 87:59 (49:24) durch und zog an ratiopharm Ulm vorbei.

Die Ulmer hatten am Samstag 82:72 und damit zunächst die Bayern (beide 10:4 Siege) und Heidelberg (9:5) überholt. Die Heidelberger rutschten nach der dritten Niederlage in den jüngsten fünf Spielen auf Rang fünf ab.

In der großen Arena der Nachbarstadt Mannheim, in die Heidelberg für das Duell umgezogen war, dominierte München eine Woche nach dem 81:88 gegen Berlin von Beginn an. Die Heidelberger um den ehemaligen Bayern- und NBA-Profi Paul Zipser konnten nur im dritten Viertel (24:17) dagegenhalten.

Devin Booker und Weltmeister Nils Giffey waren mit jeweils 14 Punkten die besten Werfer der Bayern, Erol Ersek kam für die Academics auf zwölf Zähler.