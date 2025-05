BBL: Bayern siegen glanzlos gegen Schlusslicht Göttingen

Basketball-Meister Bayern München hat in der Bundesliga die Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht BG Göttingen recht glanzlos gelöst und weiter die besten Karten im Kampf um Platz eins nach der Hauptrunde. Am drittletzten Spieltag setzte sich das Team von Trainer Gordon Herbert 94:86 (48:36) durch und bleibt mit 22 Siegen knapp vor ratiopharm Ulm. Die Ulmer hatten am Samstag 90:74 in Heidelberg gewonnen.

Die Münchner, die in der Meisterschaft zuletzt bei der Niederlage in Hamburg (70:74) und beim Last-Second-Sieg gegen Weißenfels (90:88) spürbar Probleme hatten, agierten gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten (nur zwei Saisonsiege in 30 Spielen) drei Viertel lang konzentriert. Erst im Schlusabschnitt, den die Bayern mit 13:26 abgaben) schlichen sich wieder Nachlässigkeiten ein

Toptalent Ivan Kharchenkov (18) war mit 17 Punkten bester Werfer der Bayern. Bei Göttingen kam Marcus Shaver Jr. auf 15 Punkte.