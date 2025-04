BBL: Bayern verlieren nach EL-Aus auch in Hamburg

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat nach dem Aus in der EuroLeague auch in der Bundesliga verloren. Zwei Tage nach dem K.o. bei Real Madrid unterlag das Team von Cheftrainer Gordon Herbert bei den Veolia Towers Hamburg mit 70:74 (32:30) und enttäuschte vor allem offensiv. Mit 20 Siegen und acht Niederlagen bleiben die Bayern aber Tabellenführer vor ratiopharm Ulm (19:9).

"Für die deutsche Meisterschaft müssen wir uns jetzt wieder sammeln und regroupen", hatte Nationalspieler Andreas Obst vor der Partie gesagt. In der Barclays Arena, in die Hamburg für das Topspiel umgezogen war, hatten die Bayern ohne den am Rücken verletzten Carsen Edwards aber viel Mühe. Zur Pause führte der Favorit noch, traf dann aber nicht mehr viel und ermöglichte den Towers den fünften Sieg in Folge. bester Werfer der Partie war Weltmeister Obst mit 19 Punkten.

Die Rostock Seawolves verbesserten derweil ihre Chancen auf die erste Play-off-Teilnahme durch ein 98:74 (61:33) gegen die Bamberg Baskets. Für die Gäste war es die fünfte Niederlagen in Folge.