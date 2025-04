BBL: MBC gewinnt Derby gegen Chemnitz

Pokalsieger Syntainics MBC hat im Kampf um die Play-off-Plätze in der Basketball Bundesliga (BBL) einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Weißenfelser setzten sich am Samstag im Ost-Duell mit 97:95 (49:52) gegen die Niners Chemnitz durch und haben damit den direkten Einzug in die K.o.-Phase weiter fest im Blick. In der Tabelle liegen die Chemnitzer mit 15 Saisonsiegen noch auf Platz fünf, der MBC belegt mit der nun gleichen Anzahl an Erfolgen Rang sieben.

Bester Werfer für die Gastgeber, die ihren ersten Sieg überhaupt in der BBL gegen Chemnitz feierten, war Ty Brewer mit 26 Punkten, auch Tyren Johnson überzeugte mit 20 Zählern. In der BBL ziehen die besten sechs Teams der Hauptrunde direkt in die Play-offs ein, die Plätze sieben bis zehn müssen den Umweg über das Play-In-Turnier nehmen.